Inter | rabbia social dei tifosi contro Spalletti | Dimettiti | Fai

Sophie - la rabbia della figlia di Luke Perry : ‘Non piangerò perché lo dice Internet’ : “Non ho intenzione di sedermi nella mia stanza e piangere un giorno sì e l’altro pure finché internet non ha deciso che per me è finalmente appropriato fare anche altro“: con queste parole Sophie Perry, figlia del compianto Luke, scomparso dieci giorni fa in seguito a un malore da cui non si è mai rimesso, ha respinto al mittente le critiche che le sono arrivate da vari utenti web. In tanti, infatti, hanno messo in discussione ...

Tutta la rabbia di Marotta : il suo sfogo è il manifesto della nuova Inter : La Gazzetta dello Sport torna sui fatti di Fiorentina-Inter e spiega come Marotta abbia reagito in modo fermo al torto subito. 'Una notte per pensare ancora, provare a far sbollire la tensione e preparare la risposta. ...

Inter - monta la rabbia per la Var : È un danno notevole, spero non sia un danno irreparabile per l'economia della stagione e che non risulti fatale al termine del campionato». La sostanza sta proprio lì, nei punti persi dall'Inter in ...

Inter viola di rabbia - la Fiorentina fa 3-3 nel recupero : scandalo Var al Franchi : Altro che Oscar, è la notte del.. Var: l’Inter beffata sul finale, al Franchi finisce 3-3 dopo 102 minuti di gioco Una partita infinita, che farà discutere, quella di questa sera al Franchi di Firenze. Un inizio col botto, con due reti in soli sei minuti, e diversi stop per consultare il Var, che hanno portato il match fino al 13′ di recuper. Ed è proprio nel recupero che è accaduto l”impensabile: tutti i tifosi ...

Icardi non più capitano : tutte le frasi di Wanda Nara che hanno fatto arrabbiare l'Inter : ... che da sempre vorrebbe blindare il proprio attaccante, fu quella rilasciata sempre al Corriere dello Sport . "In questo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno mostrato di ...

Ora o mai più - Marcella Bella si arrabbia in diretta. Interviene Amadeus : Marcella Bella perde la pazienza a Ora o mai più: “Non si possono votare canzoni di successo!” Votazione alquanto animata quella di ‘Mamma Maria’, il popolarissimo brano che i Ricchi e Poveri nella terza puntata di Ora o mai più 2019 hanno riproposto con il loro ‘allievo’ Michele Pecora. Il tutto è avvenuto dopo il giudizio di Donatella Rettore, che ha dato 5 ‘bocciando’ il cantante, per via del ...

Tommaso Paradiso si arrabbia con un giornalista del Corriere.it : “Intervista totalmente inventata. Una balla dall’inizio alla fine” : Tommaso Paradiso non ha preso molto bene un’intervista, anzi quella che a sua dire è una “non intervista”, fatta da un giornalista del Corriere.it. Il motivo? A suo dire sarebbe totalmente inventata. Il lungo sfogo del frontman dei The Giornalisti è stato pubblicato in una serie di Instagram stories: “Buongiorno a tutti. Questa mattina leggo un articolo e titolo su Corriere.it relativo a un talk che si è tenuto a Roma ...