Il Becker College offre una borsa di studio ai migliori giocatori di Apex Legends

(Di venerdì 15 marzo 2019)è disponibile solo da poco ma il(Massachusetts) ha già stanziato unadidi 5.000 dollari destinata aidel battle royale di EA.Come riporta Digital Trends, l'Istituto ha avviato una collaborazione con Team Genji ed Helix esports al fine di guidare le giovani promesse del battle royale in un percorso formativo. Ecco quanto dichiarato da Timothy Loew, esports general manager del"Il nostro obiettivo è di dare aidila possibilità di combinare il loro talento con percorso formativo. Come sede del primo programma di esport universitari nel Massachusetts e del primo corso di laurea in esports management di tutti gli Stati Uniti, è eccitante plasmare il futuro del gaming competitivo in collaborazione con due importanti nomi del settore, Genji ed Helix."Leggi altro...

