Palermo | padre e figlio uccisi in un agguato nel quartiere Zen dopo la festa per i 19 anni

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ieri avevano festeggiato in famiglia il compleanno di Giacomo, che aveva compiuto 19. Oggi Giacomo Lupo e ilAntonino, 53e una sfilza di precedenti penali per droga, sono statia colpi d’arma da fuoco in unnel rione Zen di. Tra i casermoni rosa chiamati “padiglioni” con all’interno le “corti” pensate per ricreare l’ambiente dei vicoli del centro storico, ma diventate il luogo ideale per lo spaccio degli stupefacenti.L’imboscata è scattata in via Rocky Marciano, a poca distanza dall’abitazione delle vittime, in via Agesia di Siracusa. Subitola sparatoria alcuni familiari, che hanno sentito i colpi di pistola e hanno intuito quanto stava accadendo, sono scesi in strada e hanno caricato su un’auto Antonino Lupo, che sembrava il più grave, mentre Giacomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Una corsa che si è ...

