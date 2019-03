Nike Air Zoom Pegasus 35 FlyEase | totalmente custom fit

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Trentacinque anni e non sentirli. Anzi. Anno dopo anno sono sempre più performanti, più tecniche, più dinamiche e più belle. Per essere sinceri le nuovissimeAir35sono la versione del modello Pegaus che preferisco. Sarà perchè sono nere (mio colore preferito, sono dark inside, lo ammetto, anzi meglio lo rivendico con orgoglio) o forse perché sono senza lacci. Non so, ma forse entrambe le “peculiarità” le rendono speciali.Gli esperti, mantenendo invariati alcuni elementi fondamentali legati alla performance sportiva, hanno deciso di lavorare su quelle aree per le quali era previsto ancora un margine di miglioramento: Air35unisce al cuscinetto reattivoAir a tutta lunghezza, un sistema di chiusura a tecnologia flessibile. Dei lacci nessuna traccia. Il sistema di chiusura connette uno tessuto tecnico a strappo a ...

