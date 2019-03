Fedez | il disco crolla in classifica | il confronto con Salmo ed altri rapper è impietoso

Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. Il commento del rapper spiazza tutti : «A mia discolpa posso dire..» : Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato...

Fedez - il suo disco è primo in classifica : la replica a chi lo ha accusato di barare : Fedez di nuovo al centro della polemica, il suo disco è primo in classifica: arriva la replica a chi lo ha accusato di imbrogliare Non c’è pace al momento per Fedez che, negli ultimi giorni, ha dovuto far fronte a non poche polemiche che lo hanno coinvolto. L’ultima diatriba, nemmeno a dirlo, lo ha costretto […] L'articolo Fedez, il suo disco è primo in classifica: la replica a chi lo ha accusato di barare proviene da Gossip e ...

Fedez : 'Recensioni di m**da sul mio disco - mi preoccuperei del contrario' (VIDEO) : Da venerdì scorso 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, in download digitale, nonché in streaming, gratuito o a pagamento, su tutte le principali piattaforme italiane. Il disco, già lodato ed acclamato dai più fedeli tra i fan del compagno di Chiara Ferragni, non ha ricevuto però una grandissima accoglienza da parte della critica e di alcuni colleghi, emblematico il tweet ...

Fedez a Parco Leonardo per il nuovo disco : assalto dei fan - tutti in fila : Sono emozionati, stringono il cd tra le mani e aspettano pazientemente in fila per un autografo. Sono i fan di Fedez, arrivati al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino per incontrarlo. L'...

Ghali prende in giro Fedez per il nuovo disco : 'Che noia Airlines' : Da oggi 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, nonché fruibile all'ascolto in streaming su tutte le principali piattaforme, Spotify in primis. L'ultimo lavoro dell'attuale compagno di Chiara Ferragni però non sembra essere stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica, anzi, più di una voce autorevole nel mondo del giornalismo musicale italiano ha scelto di ...

Fedez : esce oggi 'Paranoia Airlines' - il disco che divide il web e la stampa : Il 25 gennaio era una data segnata sul calendario dei fan Ferragnez, ed ecco puntuale l'album del noto rapper. Si chiama "Paranoia Airlines" ed era stato già largamente annunciato attraverso le storie di Instagram. Difficile non essere raggiunti da questa notizia che spopola da giorni. Manifesti enormi in giro per Milano, felpe con il logo dell'album create dallo stesso Fedez in collaborazione con Diesel e sua moglie Chiara Ferragni, premi ...

Fedez - un disco terapeutico oltre le paure - : Ma Fedez non rinuncia a tirare quello che pare un bilancio: 'il mondo mi ha cambiato e io volevo cambiarlo, metà della vita a capire come si fa canta in Buongiornissimo -, per poi l'altra metà capire ...

Fedez : «Paranoia Airlines» è il disco-terapia per esorcizzare le paure : È teso, Fedez, quando si siede davanti alla conferenza stampa per la presentazione di Paranoia Airlines, il disco in uscita venerdì 25 gennaio per la Sony. Lo si capisce anche dalle mani che tremano, mentre stringe il foglio da cui attinge a volte: «Mi sono appuntato un po’ di appunti per non divagare, non ho mai fatto una conferenza stampa da solo e sono un po’ teso». L’album, composto da sedici tracce ...

Fedez : «Sono riuscito a guadagnarmi la libertà di fare un mio disco senza badare alle logiche di mercato» : Esce venerdì 25 gennaio “PARANOIA AIRLINES”, il nuovo progetto discografico di Fedez. Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark ...

Il volo emotivo di Fedez "Un disco introspettivo per curare le mie paure" : In ogni caso è un Fedez diverso, forse più riflessivo, senza dubbio lontano da molti scintillii social. Non a caso il suo nuovo disco si intitola Paranoia Airlines ed è stato presentato in uno dei luoghi nei quali si incrociano più stati d'animo: l'aeroporto. Ieri a Linate, all'interno di una campagna di lancio che prevede venerdì 25 la diretta da Piazza Duomo con Rtl 102.5 e una capsule (ossia collezione di felpe e accessori in edizione ...

Fedez no a Sanremo : esce il nuovo disco Paranoia airlines : No a Sanremo ma certamente sì alla musica tanto da presentare il suo nuovo lavoro: così Fedez racconta il suo disco Paranoia airlines, in uscita il 25 gennaio “Può sembrare un disco cupo ma in realtà è introspettivo, sicuramente poco pop. Se fossi un mio fan non è quello che mi sarei aspettato”. Lo ha detto l’artista presentandolo all’aeroporto di Linate. È il nuovo album di Federico Leonardo Lucia, 30 anni il prossimo ...