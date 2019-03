Chi è Larus | rapper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto”

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019) Chi èdiLacheChi è ildiLaè il nome d’arte deldiLa, politico e Vicepresidente del Senato. Leonardo Apache è il terzogenito del senatore, la scorsa settimana ha rilasciato una sua canzone ufficiale dal titolo “sottovaluti” (rmx). Questa canzone è stata prodotta in collaborazione con Apo Way. Il testo ha suscitato diverse reazioni tra cui quella del padre, negativa. Scopriamo i dettagli.“sonofatto” ma il padre smentisce: “ha un altro significato” Come avevamo già accennato il pezzo musicale rilasciato daldi Ignzio Laha suscitato la reazione del padre. Una delle strofe della canzone recita: “sonofatto” ma il padre ha assicurato che il significato di quella frase è un ...

Spazioalchimia : RT @Spazioalchimia: #Larus, il figlio rapper di Ignazio La Russa ?????? - _DAGOSPIA_ : MA CON CHI CE L’HA IL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA, IN ARTE 'LARUS' CHE SU INSTAGRAM SBRAITA? - tutto_travaglio : #Chi è Larus, il figlio rapper di Ignazio La Russa - SuperEva -