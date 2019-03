Qualità dell' aria ad Acqui | ' Dati rassicuranti'

Qualità della vita : Vienna prima - Milano a pari merito con Londra - Roma penalizzata dai rifiuti : Anche quest'anno la Mercer, la società americana di consulenza con sede a New York, ha pubblicato la classifica delle città più vivibili del mondo. Per il decimo anno consecutivo, Vienna, Austria, si ...

Ragusa - migliora la Qualità dell'acqua : lunedì incontro al Siav : Risultati parziali confermano un miglioramento della qualità dell’acqua a Ragusa. lunedì un incontro al Siav per l’esame dei risultati definitivi

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di Qualità della ‘ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

Ambiente : a febbraio - Qualità dell’aria sotto la media in Trentino : Il superamento del limite di media giornaliera previsto per l’inquinante polveri sottili, pm10, ha decretato il giudizio negativo relativo alla qualità dell’aria nel mese di febbraio in Trentino. Dai dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo qualità, è emerso che nel corso del mese sono stati registrati valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo nelle stazioni di Trento via Bolzano e Borgo Valsugana. Per tutti gli ...

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle previsioni meteo fornirà i dati sulla Qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il salto di Qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

Qualità dell'aria insufficiente nei due terzi delle scuole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ancelotti : «Una prestazione che mi dà fiducia. Dobbiamo fidarci delle nostre Qualità» : L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ai microfoni di SKy dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juve Sull’episodio dell’espulsione di Meret? «L’opinione è che è un episodio controverso. Di sicuro Meret non l’ha preso, poi ci può stare un tentativo di fare fallo, ma Ronaldo è più svelto. Poi ci sono altre considerazioni da fare, dove va la palla, dove sta Allan. Visto che abbiamo il VAR perché ...

Qualità dell’aria - studio Ispra : “Il 50% emissioni da riscaldamenti e allevamenti intensivi - inquinano più di auto e moto” : Il riscaldamento e gli allevamenti intensivi inquinano più di auto e moto e sono responsabili di più della metà delle emissioni. È quanto emerge da uno studio dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha analizzato l’inquinamento da Pm 2,5 (particolato fine) e Pm10. In particolare il riscaldamento è responsabile del 38% del particolato, mentre gli allevamenti lo sono del 15,1%. Lo stoccaggio degli animali ...

Oltre Mind : i progetti di rigenerazione urbana come strumenti per migliorare la Qualità delle città e riattivare i territori : “Le infrastrutture verdi sono il futuro del nostro Paese, tanto quanto le infrastrutture grigie. Ed è importantissimo che il progetto ‘Raggi Verdi’ sia ora parte integrante dell’ultima versione del PGT della città di Milano in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È una notizia che ci è stata fornita solo pochi giorni fa e che con piacere condividiamo con tutti voi in questa occasione”, così l’Architetto Andreas Kipar, Presidente ...

Il voto della Qualità della vita? Per gli italiani è 7 | : L'Istituto nazionale di statistica ha preso in considerazione i primi mesi del 2018. In crescita anche il numero di cittadini soddisfatti della propria situazione economica

Il voto della Qualità della vita? Per gli italiani è 7 : Il voto della qualità della vita? Per gli italiani è 7 L’Istituto nazionale di statistica ha preso in considerazione i primi mesi del 2018. In crescita anche il numero di cittadini soddisfatti della propria situazione economica Parole chiave: ...

Qualità e tracciabilità dell’olio extravergine d’oliva : partnership Italia-Giordania : Rafforzare la collaborazione all’insegna della Qualità e della tracciabilità, conservando il principio cardine della trasparenza nei confronti dei consumatori anche attraverso la difesa di tutti gli strumenti, come il panel test, in grado di tutelare l’olio extravergine d’oliva vero ed il lavoro dei produttori. È questo il risultato più importante dell’incontro tenutosi questa mattina a Roma tra Gennaro Sicolo, Presidente di Italia Olivicola, la ...

Qualità dell’Aria - Arpacal : al via monitoraggio a Papanice di Crotone : Al via da stamane, a cura del Servizio tematico Aria del Dipartimento provinciale di Crotone dell’Arpacal, la campagna di monitoraggio della Qualità dell’Aria, ai sensi del D.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nella frazione di Papanice in Comune di Crotone. Installato il laboratorio mobile nello spiazzo dell’Istituto comprensivo 7° ...