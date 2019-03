La Juve fa il botto in Borsa | sospesa per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20%

agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il titolo Juve fa ilindopo l'esaltante successo contro l'Atletico Madrid che ha portato i bianconeri nei quarti di finale di Champions. Competizione che, a questo punto, vede il club torinese fra le principali favorite.Il titolo è stato sospeso perdicon undel 20%. Il tutto in una giornata con Piazza Affari in lievee all'interno di uno scenario che vede i mercati europei contrastati.A circa 15 minuti dall'avvio il Ftse Mib sale dello 0,14%: poco mosse le banche, con l'eccezione di Banco Bpm che perde circa un punto percentuale, bene il lusso con Ferragamo che dopo i conti del 2018 e le indicazioni sull'inizio dell'anno in corso scatta del 4,4%. Lieve calo per Tim (-0,12%) con la Cdp che continua a muoversi in vista dell'assemblea.

