Come ripulire Facebook

Come ripulire il profilo di Twitter con il metodo di Marie Kondo : Ispirandosi al popolare show di Netflix Facciamo ordine con Marie Kondo, Julius Targn ha creato uno strumento che permette di mettere in ordine la propria timeline di Twitter eliminando tutti quei profili che molti utenti non si ricordano nemmeno di seguire. Proprio Come suggerisce di fare la scrittrice giapponese, esperta in economia domestica, con gli oggetti di casa. Il programma di Netflix si basa sul metodo di organizzazione Kon Mari, ...