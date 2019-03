Nave mercantile napoletana affonda al largo della Francia | in salvo l' equipaggio

Bari : disincagliata Nave mercantile Turca : E' stata disincagliata nella notte la nave mercantile Turca "Efe Murat" finita il 23 febbraio scorso sui frangiflutti della spiaggia di Pane Pomodoro

Mercantile arenato : Nave disincagliata : BARI, 11 MAR - E' stata disincagliata e trainata al largo la nave turca Efe Murat incagliata dal 23 febbraio scorso a ridosso dei frangiflutti della spiaggia barese di Pane e Pomodoro durante una ...

Chioggia - Guardia Costiera salva 18 persone dell’equipaggio di una Nave mercantile : Nella serata odierna la Guardia Costiera di Chioggia ha tratto in salvo le 18 persone di equipaggio che si trovavano a bordo del mercantile HALA B, nave Bulk Carrier di 115 metri battente bandiere Belize. Il mercantile si trovava alla fonda in rada a Chioggia quando si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Tutti i membri dell’equipaggio tratti in salvo sono in buono stato di salute. Sul luogo sono intervenute , sotto il ...

Mare forte : Nave mercantile approda a Pozzallo : Una nave mercantile lunga 228 metri adibita al trasporto auto approda per motivi si sicurezza al porto di Pozzallo. E’ accaduto domenica 24 febbraio.

Nave cargo incagliata sulla costa barese : il mercantile si e' inclinato di 12° : Come vi avevamo anticipato in mattinata, una Nave mercantile turca si è arenata a ridosso del litorale di Bari, incagliandosi sui frangiflutti della spiaggia di "Pane e Pomodoro" del capoluogo...

