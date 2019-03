Gialloverdi per sempre

Tav - Pd e Forza Italia mettono i Gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'ap prova zione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

'Chi lascia l'Euro è perduto'. La lezione di Atene ai Gialloverdi : La crisi greca, quella che tra il 2010 e il 2011 ha travolto anche l'Italia in un vero e proprio effetto domino, mettendo in pericolo l'esistenza dell'Euro, può essere letta in modo del tutto opposto ...