MotoGp – Dall’incubo al terzo posto | Crutchlow torna a sorridere dopo l’Australia

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Calsul podio del Qataril lungo infortunio subito lo scorso ottobre in Australia, le parole commoventi del pilota britannico “l’incidente in Australia non sapevo nemmeno se sareito a camminare. Invece sono in moto e sul podio: è quasi un sogno, ho giocato bene le mie carte. Devo ringraziare il mio medico a casa, la mia famiglia, il team, che mi ha sempre sostenuto e creduto in me, anche quando non era facile farlo. E’ stata una gara complicata, con tanti aspetti da gestire e avversari forti da battere. Nei test ero in difficoltà, ma in gara ho potuto essere più efficace di quanto pensassi”. Così Calha raccontatoil Gp del Qatar, concluso al, l’incubo chel’infortunio dell’Australia l’ha costretto a temere il peggio per le sue condizioni di salute. Il pilota britannico però ieri, sul ...