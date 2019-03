Conte - nuovo Ponte nei tempi previsti : ANSA, - ROMA, 11 MAR - "L'immagine di quel Ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso ...

Conte : 'Oggi la prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova' : "Oggi sarò a Valeggio sul Mincio, Verona, per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla ...

Conte : “Oggi il taglio della prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova : “Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure’. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova“: lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: “Oggi il taglio della prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - Conte : Oggi prima lamiera per nuovo Ponte : Roma, 11 mar., LaPresse, - "Oggi sarò a Valeggio sul Mincio, Verona, per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima ...

Il nuovo pungente monologo di Crozza - da Conte : “A metà fra Lina Sotis e Roger Moore” e la Tav : “Urgentissima da 28 anni” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza dedica un monologo pungente alla situazione del governo del nostro paese tra le liti di Salvini e Di Maio “Il maschio Alfa e quello Analfa” e l’esilarante figura del Premier Conte “campione di seduzione e bon ton, a metà fra Lina Sotis e Roger Moore… magari manca sui decreti legge mai sui flut non lo ...

Salvini punta ai NoVax sContenti del Movimento 5 stelle come nuovo bacino elettorale? : Manifesti contro i vaccini affissi lo scorso gennaio davanti all’asilo nido “Le Pratoline” di Torino (foto: Nicolò Campo/Lapresse) In un clamoroso ribaltone che solo il trasformismo politico italiano sa concederci, Movimento 5 stelle e Lega si ritrovano su fronti contrapposti rispetto al tema dei vaccini obbligatori per frequentare le scuole dell’infanzia. D’altronde non può e non deve stupire: abbiamo capito da tempo il gioco ...

Rai - cda approva piano industriale : arrivano 9 direttori di Contenuto e un nuovo polo all news : Il cda della Rai ha approvato il piano industriale 2019-2021. Nove mega-direzioni "di contenuto" e un nuovo polo all news che unifichi Rainews, rainews.it, TGR e Televideo sono le due...

Rai - cda approva piano industriale : arrivano 9 direttori di Contenuto e un nuovo polo all news : Il cda della ha approvato il piano industriale 2019-2021. Nove mega-direzioni 'di contenuto' e un nuovo polo all news che unifichi Rainews, rainews.it, TGR e Televideo sono le due principali novità. ...

Tav : dossier in mano Conte - ipotesi avvio bandi e nuovo progetto : ... nella consapevolezza che in ogni caso occorra comunque fare qualcosa, diventerebbe la via d'uscita per evitare ritorsioni dell'Europa e conflitti con il mondo delle imprese. Fonti informate sul ...

Isola - anticipazioni settima puntata : Aaron e Soleil di nuovo in lotta per diventare leader. Che la produzione faccia una prova del fuoco in Contemporanea! : Aaron Nielsen (©Frezza/la Fata per il sito dell'Isola dei Famosi) Stasera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 e Alessia Marcuzzi. Ecco quale sarà il menù della puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni settima puntata settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’Isola ...

In tutte le radio e nei maggiori digital store Storie il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte in arte i Conte Bros : ALL MUSIC NEWS In tutte le radio e nei maggiori digital store Storie il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte in arte i Conte Bros Fonti. http://allmusicnews.altervista.org

La Contessa Miseria di Giulia Mutti - il nuovo capitolo de Le favorite : Dopo Arisa e Nada un nuovo capitolo de "Le favorite", il progetto di Giulia Mutti liberamente ispirato al film candidato all'Oscar e soprattutto un omaggio alle grandi voci e artiste della musica. «Ho ...

Conte : «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno. I gilet gialli? Piaccia o meno sono il nuovo» : Il premier: «Il nostro governo esprime il cambiamento in Italia ed Europa: per questo mi attaccano, molti di loro non verranno rieletti». Le critiche al grillino Di Battista: «Non ha un ruolo di governo. E le sue posizioni non lo rispecchiano»

Piervincenzi - dopo la testata di Spada - aggredito di nuovo a Pescara. Ira di Conte : Spintoni, strattoni, schiaffi: nuova aggressione per Daniele Piervincenzi, il giornalista che fu colpito ad Ostia con una testata da Roberto Spada, e la sua troupe a Pescara. Piervincenzi, inviato...