Serie C | la Juve Stabia rallenta nel derby | 2-2 con la Cavese

Serie A 2019 - 27^ giornata : Napoli bloccato dal Sassuolo - -18 dalla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze : Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione). Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei ...

Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : highlights e gol 27esima giornata - Sky TG24 - : Nell'anticipo della 27esima giornata la capolista travolge i friulani e consolida il primo posto in classifica. La squadra di Allegri nel primo tempo indirizza il match con una doppietta di Kean, poi ...

Serie A - pagelle Juventus-Udinese : L'unica nota stonata - più che la rete del 4-1 firmata da Lasagna - si chiama Barzagli: il campione del mondo 2006 alza bandiera bianca dopo 25 minuti per un problema fisico. I tre punti dell'Allianz ...

Anticipo Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : 22.23 La Juve non si ferma e allo Stadium regola l'Udinese con un netto 4-1. Con la testa al ritorno di Champions con l'Atletico Madrid, Allegri schiera la Juve2, ma non cambia molto. All'11' campioni d'Italia avanti:galoppata sulla sinistra di Alex Sandro, cross per Kean che anticipa tutti. Il 19enne attaccante juventino è scatenato e al 39' firma la doppietta di punta. Nella ripresa Kean si procura un rigore (fallo di Opoku),realizzato da ...

Juventus-Udinese 4-1 - Serie A 2019 : bianconeri trascinati da Kean - friulani annichiliti : Da questo momento per la Juventus inizia ufficialmente la missione “rimonta” in vista del match di martedì contro l’Atletico Madrid, con in palio il passaggio del turno ai quarti di Champions League, dopo il pesante 0-2 incassato all’andata al Wanda Metropolitano. Questa sera all’Allianz Stadium la formazione di mister Max Allegri ha disposto a piacimento dell’Udinese con il punteggio di 4-1 nonostante una ...

E’ già tempo di Serie A per la Juve : allo Stadium arriva l’Udinese : Non c’è tempo per rifiatare per la Juventus, che in vista della sfida fondamentale di mercoledì contro l’Atletico Madrid dove tenterà la “remuntada”, ospita domani all’Allianz Stadium l’Udinese per una gara che può avvicinare ulteriormente i campioni d’Italia all’ennesimo scudetto. I friulani, reduci della vittoria nello scontro diretto contro il Bologna, non possono però permettersi ...

Serie A : Juventus-Udinese - il colpo friulano si gioca a 10 - 00 : ROMA - Sulla base di precedenti e quote Juventus-Udinese sembra una partita a senso unico: la squadra di Allegri ha vinto cinque degli ultimi sei confronti contro i friulani e quest'anno in casa, ...