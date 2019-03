LIVE Moto3 | GP Qatar 2019 in DIRETTA | warm-up e gara | aggiornamenti in tempo reale

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio del, primo round stagionale del Mondiale di. A Losail va in scena il primo appuntamento del campionato per la classe più leggera del Motomondiale, che si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare come ogni anno.I due favoriti principali per la vittoria sono l’ascolano Romano Fenati e l’iberico Aron Canet, i quali hanno impressionato sia nei test sia nelle prime due giornate di prove ufficiali a Losail stampando degli ottimi tempi con buona facilità e senza l’utilizzo costante di scie nei rettilinei. In chiave azzurra ci si attende molto specialmente anche da Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli, Andrea Migno, Tony Arbolino, Celestino Vietti e Dennis Foggia, protagonisti di un buon fine settimana e candidati ad un ruolo di outsider in vista della corsa. Come di consueto il gioco ...

motori_passione : MotoGP Qualifiche alle 18 mentre Domenica appuntamento con la gara alle 18 (live anche su Sky Sport 1) differita al… - giovannizam : #MotoGP al via le nuove qualifiche #Moto3: si parte con 15 minuti di Q1, 4 piloti si qualificano per la Q2, dove li… - giovannizam : #MotoGP via alle FP3 #Moto3 : #diretta su @Moto_it -