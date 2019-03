Venezuela:Cina contraria a interferenze

Lasollecita a non interferire nella crisina, rilevando che la storia ha dato una chiara lezione per "non seguire le stesse e disastrose strade". Il ministro degli Esteri Wang Yi ha rinnovato l'invito a evitare gli affari interni di un altro Paese che dovrebbero essere decisi "dalle sue stesse persone.esterne e sanzioni esaspereranno le tensioni permettendo il ritorno incontrollato della legge della giungla", ha detto a margine del Congresso nazionale del popolo.(Di sabato 9 marzo 2019)

jennyatrujillog : RT @ManlioDS: L’Italia non sosterrà alcuna posizione d’ingerenza verso il #Venezuela. Sosteniamo il dialogo e chi lo cerca come la stragran… - RadioItaliaIRIB : Usa: Marco Rubio accusa il Venezuela per gli stretti legami con Iran, Cuba, Cina e Russia - folucar : RT @luchacontinua2: Senatore #USA Marco Rubio accusa il #Venezuela per gli stretti legami con #Iran, #Cuba, #Cina e #Russia Il senatore sta… -