Una donna e i cartelloni sulla strada | «Trovate i killer di Jody | mia sorella»

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice donna nega i 1900 euro a Una 'scansafatiche' : Lei, 35enne di origini sudamericane, è invece laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e per alcuni anno hanno abitato all'estero prima di trasferirsi definitivamente in Veneto. ...

Sangue sulla strade abruzzesi - in due diversi incidenti muoiono un giovane e Una donna : L'Aquila - Due persone sono morte in altrettanti incidenti avvenuti questa mattina sulle strade abruzzesi. Un motociclista 25enne ha perso la vita sulla statale 16 a Pineto (Teramo); la sua moto si è scontrata con una Smart condotta da un 78enne, rimasto ferito. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118, ma per il giovane non c'era ormai nulla da fare. Intervenuti anche agenti della Stradale, della Polizia Locale e ...

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice donna nega i 1900 euro a Una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

Giappone : Una donna di 116 anni è la persona più anziana al mondo : Cerimonia per Kane Tanaka: il Guinness dei primati ha riconosciuto la donna Giapponese di 116 anni come la persona più anziana al mondo. Nata il 2 gennaio 1903, 4 figli, la donna ha l’abitudine di alzarsi molto preso al mattino e si diverte a studiare matematica. Vive in una casa di cura a Fukuoka, nel sudovest del Paese. Prima di lei il record apparteneva ad un’altra donna Giapponese, Chiyo Miyako, morta a luglio all’età di ...

“Gloria Bell” ritratto di Una donna libera. Remake del film “Gloria” del 2013 (recensione) : Gloria Bell non ci sta a diventare una "gattara". Ha cinquant'anni, divorziata da dodici, due figli indipendenti, un lavoro che la impegna tutto il giorno, ma la sera no. Quando è sera Gloria balla, conosce nuovi amici nei locali di Los Angeles e non le va giù di ritrovare puntualmente, al rientro in appartamento, quel gatto non suo, spuntato chissà da dove per farle compagnia e invadere i suoi spazi."La vita passa in fretta" è il senso del ...

Gabrielle Caunesil : "Mia madre mi ha lasciato quando ero piccola. È stato mio padre ad insegnarmi ad essere Una donna forte" : Nel giorno della Festa della donna, Gabrielle Caunesil ha dedicato un video su Instagram al padre. La modella, moglie di Riccardo Pozzoli (l'ex di Chiara Ferragni con cui ha fondato con lei The Blonde Salad) scrive: "Grazie a mio padre per avermi insegnato cosa significa essere una donna forte e potente. I diritti delle donne significano diritti umani. Abbiamo fatto tanto ma abbiamo ancora molta strada da fare. Il Femminismo per uomini e donne, ...

'Sono diventata Una cosa da comprare' : la drammatica testimonianza di Stefania - costretta a prostituirsi - nella Giornata della donna - : Il racconto di Stefania, vittima di violenze e soprusi, commuove Mattarella durante la cerimonia per la Giornata Internazionale della donna . Il presidente della Repubblica: "Lo sfruttamento sessuale ...

Gettano uova e farina su Una donna indifesa - poi si fanno una foto con lei : condannati : I fatti risalgono al luglio dello scorso anno, quando la foto - scattata in un parco del Regno Unito - era stata condivisa sui social network scatenando una forte indignazione. Ora è arrivata la condanna anche per l'ultimo dei ragazzi coinvolti, che inizialmente aveva negato le accuse. L’immagine di Janice Morris, 49 anni, rannicchiata su una panchina del parco a Bury St Edmunds, nella contea inglese del Suffolk, ha suscitato l'indignazione ...

Nino Formicola : “Sono molestato da Una donna potente. Ho detto no e lei mi ha escluso da un progetto di lavoro” : “Io trovo che non ci sia niente di sbagliato nel concedersi sessualmente per fare carriera, se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo”, le parole di Lory Del Santo a La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda su Nove, hanno generato diverse reazioni. Le frasi della showgirl sono diventate motivi di discussione in ...

Foggia - Una donna accoltellata nell'androne di casa : è grave. Fermata una persona : La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita all'addome con due coltellate. Le sue condizioni sono gravi

Una persona per natura è uomo o donna. Non lasciamoci ingannare da Facebook - : - Signor Uzel, cosa sta succedendo nel nostro folle mondo? Gli uomini sono sempre meno uomini e talvolta è difficile dire se nemmeno le donne siano più donne. Ad esempio, quando una sportiva ...

‘Se nasci donna devi essere forte - se nasci zingara devi diventare Una roccia’ : Zingare, maghe streghe, ladre, ladre di bambini, mendicanti, pericolose divoratrici d’uomini, moralmente depravate… questa l’immagine delle “zingare” tramandata e ripetuta nel tempo. Mia bisnonna Vida portava la gonna lunga e un fazzoletto in testa, era analfabeta. Rimasta vedova a 20 anni, lavorava nei campi dei contadini, si arrangiava per portare avanti la famiglia. A volte faceva le pulizie nella chiesa e nella casa del patriarca serbo ...

Giornata internazionale della donna Che sia Una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

8 punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per Una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...