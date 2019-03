Caso Mancini | il TFN dà ancora ragione a Perugia e Atalanta

Nazionale – Da Zaniolo a Balotelli - Mancini fa il punto sulle convocazioni : “non sono state fatte a Caso” : L’Italia di Mancini in ritiro: le prime dichiarazioni del ct azzurro sui convocati di Coverciano Roberto Mancini ritrova i calciatori azzurri nel ritiro della Nazionale Italiana di Coverciano. Il ct dell’Italia, dopo le sue discusse convocazioni, ha detto la sua opinione in conferenza stampa. “Ci ritroviamo dopo 4 mesi, – ha spiegato il 54enne di Jesi – questo stage serve per sapere come stiamo a pochi mesi ...

Fiorentina - Corvino spiega le sue mosse : il Caso Pjaca-De Paul - l’addio di Mancini ed il tentativo per Diawara : Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato di diversi argomenti relativi al calciomercato: dalle offerte per Federico Chiesa al possibile addio di Pjaca Fiorentina, Pantaleo Corvino continua a lavorare alacremente in questo mese di gennaio caldissimo. La sessione invernale ha regalato al club viola il grande colpo Muriel, ma le sorprese potrebbero non essere finite. Corvino rivela di non aver tremato neanche un po’ nel momento ...