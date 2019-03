blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Programma di nicchia sì, ma c’è un limite a tutto.comincia quando la mezzaè passata da più di venti minuti enon cela il suo disappunto. Quando inc’è ancora Popolo Sovrano, la conduttrice utilizza i social per esprimere la sua opinione sulla tendenza ormai diffusa di allungareall’estremo le prime serate televisive.a chepiù importante lo share e non il contenuto dei programmi, non lamentatevi se verranno tiratia dopo la mezzaper una guerra al centesimo di percentuale”, scrive la. “E non stupitevi se le seconde serate da 'ritrovo di genere' si trasformeranno in attese alla mattina”.in: "dia quandoimportante lo share" pubblicato su TVBlog.it 08 marzo 2019 02:14.

tvblogit : Stracult in onda a notte fonda. Andrea Delogu: 'Colpa di tutti. Sarà così fino a quando… - Varych4 : Stracult in onda a notte fonda. Andrea Delogu: 'Colpa di tutti. Sarà così fino a quando… - andrea_renzulli : #Stracult impossibile non amare Stracult.. Dovrebbe andare in onda tutto l'anno. Sono molto curioso di vedere 'C'è tempo' ?? -