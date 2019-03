Salvini-Di Maio | il finto stallo sulla Tav che andrà avanti

Il doppio gioco di Salvini con Si Maio e Palazzo Chigi : E intanto Giorgetti con i suoi incontri politico-finanziari americani, affronta, in rappresentanza della Lega, il tema cruciale del dopo europee: l'economia.

Matteo Salvini non fa il permaloso : "Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi". Avanti la Tav e il Governo : Matteo Salvini non fa il permaloso dinanzi a Luigi Di Maio che lo ha definito "irresponsabile", chiede "buon senso" all'alleato, respinge la corte di Silvio Berlusconi, ma rinnova con forza la richiesta che lunedì partano i bandi per la Tav. Così parla ai microfoni di Rtl 102.5:"Il treno è più veloce? Più sicuro? Inquino meno? Questa alta velocità la vogliono gli imprenditori, la vogliono gli operai, non ...

Tav - Salvini replica a Di Maio che gli dà dell'irresponsabile : 'L'opera va fatta' : Non si placano le tensioni sulla Tav. Dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è, di fatto, schierato con il M5S, nelle scorse ore, ai microfoni di Rtl 102.5., il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che la revisione può andare bene, ma l'opera va fatta. Il leader del Carroccio, poi, ha cercato di smorzare la polemica con Luigi Di Maio: "Io sono coerente, parlava ai suoi e non mi formalizzo". L'opera va fatta Il ministro ...

Di Maio-Salvini - chi vince e chi perde dopo 8 mesi di Governo : Il monitoraggio con la lente del "cui prodest" - a chi giova? - delle misure del Governo Conte evidenzia la prevalenza della Lega (e di Salvini) nella competizione sui temi politici, anche grazie alla grande comunicativa del leader, capace come pochi di parlare alla "pancia" degli italiani interpretando i tempi e il mainstream...

Tav - Salvini risponde a Di Maio : “Io irresponsabile? Parlava ai suoi”. Poi rassicura : “Questo governo andrà avanti” : La decisione sui nuovi bandi dell’Alta Velocità Torino-Lione va presa entro lunedì e, all’indomani delle polemiche per il discorso del premier Conte sull’opportunità di ridiscutere i criteri di finanziamento dell’opera con Francia e Unione Europea, il vicepremier Matteo Salvini ha cercato di allentare le tensioni all’interno del governo rispondendo alle parole dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio, che giovedì sera ...

Tav - Di Maio : “Di Maio : “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile”. E Castaldo : “Noi azionisti di maggioranza del governo” : “Salvini minaccia la crisi sul Tav? Sono sbalordito, abbiamo solo chiesto la ridiscussione integrale dell’opera, come previsto dal contratto. E cosa fa il leader della Lega? minaccia pure di far cadere il governo? Irresponsabile“. A rivendicarlo è stato Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta con i parlamentari M5s, dopo che il ministro dell’Interno, per la prima volta, non aveva escluso di chiudere ...

Matteo Salvini - diktat a Luigi Di Maio sulla Tav : "Non mollo finché campo" : Colpo su colpo. Dopo le schermaglie di giovedì sera, Matteo Salvini ribadisce la sua posizione, nettissima, sulla Tav. L’Alta velocità, ha sottolineato in un'intervista a Rtl, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell’Europa". E ancora: "

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Tav - tensione tra Salvini e Di Maio. Francia : 'Aperti a discussione' - : "Sono pronto ad andare fino in fondo", avverte il ministro dell'Interno. Minacciare una crisi di governo "è un comportamento irresponsabile", risponde l'altro vicepremier. Conte: "Forti dubbi" sull'...