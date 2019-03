Pd | Zingaretti | “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì Sul Tav l’esecutivo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “Monti” indidi. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicolaesclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nelsarebbe necessario tornare? “Penso di sì – risponde il governatore del Lazio – C’è unparlamentare, una maggioranza parlamentare che non è unita su nulla e l’Italia sta pagando un prezzo enorme”.Descrive quella sul Tav come una “dimensione del surreale” perché “ogni volta c’è una questione per nascondere che iltiene in ostaggio l’Italia” e “purtroppo gli italiani stanno pagando un prezzo enorme in termini di credibilità e fiducia ...

