Juventus | si tenta di recuperare Douglas Costa per la gara con l' Atletico

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

L'Inter prova lo sgarbo alla Juventus : in estate tentativo per Dybala (RUMORS) : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la sessione estiva di calciomercato è il fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. La Joya in questa stagione non sta riuscendo ad esprimersi al meglio, come dimostrano i numeri, in particolar modo in campionato. In quest'annata, infatti, l'attaccante argentino ha messo a segno solo due reti in venti presenze, con quattro assist. Numeri migliori, invece, in Champions League con cinque reti messe ...

Juventus-Parma - Allegri : “Stasera accontentati quanti volevano il bel gioco” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Parma: “Quale aspetto sottolineare oggi? Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità. Abbiamo fatto una bella […] L'articolo Juventus-Parma, Allegri: “Stasera ...

DIRETTA Juventus PARMA / Streaming video Dazn : D'Aversa tenta l'impresa a casa Allegri - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Juventus - ansia in mediana : Paratici tenta Ramsey subito : TORINO - Bene così: rassicuranti notizie sul fronte Sami Khedira . Lunedì scorso il tedesco, durante la rifinitura pre Juventus-Chievo , aveva subito una botta al ginocchio destro e - addirittura - ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri tentano lo scippo Darmian alla Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il Calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano lo scippo ...