Captive State | il poster e il trailer ufficiali in esclusiva

corrieredellosport

(Di giovedì 7 marzo 2019) La pellicola è ambientata a Chicago dieci anni dopo un'invasione extraterreste, quando il mondo è governato dagli alieni. Gli umani si dividono in due fazioni , coloro che accettano il nuovo governo ...

Adler_Ent : Quale minaccia incombe sul nostro mondo? Captive State, dal 28 marzo al cinema. #CaptiveStateIlFilm - Cinetvlandia : Captive state, nuovo trailer in italiano dello Sci-Fi movie con #JohnGoodman #CaptiveState #scifi #fantascienza… - SoftVeraLoraine : RT @LoversFarmiga: Vera as Priscilla in 'Captive State'. -