Gtt | tornelli sui bus | ' Un ottimo modo per obbligare a comprare biglietti'

lastampa

(Di mercoledì 6 marzo 2019) I torinesi sembrano soddisfatti della nuova iniziativa di Gtt, che prevede deiall'ingresso degli autobus di Torino per controllare che tutti abbiano il biglietto. «La gente si sta adeguando» ...

c_appendino : ?? Da oggi sul 19, linea totalmente elettrica di @GTT_Torino, sono operativi i tornelli. Una novità nel trasporto pu… - SorrentinoAnt10 : RT @benq_antonio: #torino autobus #gtt con i tornelli dentro..In via sperimentale... . Così almeno verrà almeno arginato in parte.. il prob… - Siron52129476 : RT @benq_antonio: #torino autobus #gtt con i tornelli dentro..In via sperimentale... . Così almeno verrà almeno arginato in parte.. il prob… -