Italia in Comune sul fenomeno dei rifiuti abbandonati a Ragusa

Il racconto di un funerale fuori dal comune : il video ironico sui lasciti dell’Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare : A chi non capita di vedere un carro funebre e immediatamente toccare ferro, fare le corna o semplicemente “toccarsi”? Sono gesti che si fanno senza neppure rendersene conto per scacciare un po’ di ansie e paure. È quello che succede nel video della campagna lasciti promossa dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) e realizzato dal regista Aldo Bisacco, visibile da oggi su lasciti.uildm.org. “In questo modo vogliamo trasmettere ...

Mattarella : “L’Italia ragioni in termini di decenni. L’amore per la cultura è amore per se stessi e per il futuro comune” : “Non aspiro che il nostro Paese ragioni in termini di secoli, sarebbe ampiamente sufficiente e sarei pienamente soddisfatto se ragionasse in termini di decenni. Con la capacità di essere pronti per affrontare il futuro e per progettarlo”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo saluto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo Iulm a Milano, ha parlato delle prossime generazioni. E di come ritenga necessario ...

Italia in Comune : positiva sentenza del Tar su villini abusivi : Italia in Comune: positiva la sentenza del Tar contro le lottizzazioni abusive lungo la strada di Marina di Ragusa in contrada Buttarella.

Area B - a Milano la più grande ztl d’Italia. Copre il 72% del Comune. Il sindaco : “Scelta coraggiosa” : È partita a Milano Area B, la più grande ztl d’Italia, che vieta la circolazione dei mezzi più inquinanti. “Il primo provvedimento di queste dimensioni in Europa“, come spiega il Comune di Milano in una nota. La mega ztl, attiva ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, vieta l’ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1. “Regole ...

Italia in Comune e i Verdi lanciano a Roma l' 'Onda Verde e Civica' Abbaticchio - Italia in Comune - : "Governo crea problemi" : ... Giobbe Covatta, Antonello Fassari, Pierfrancesco Favino , Pietro Sermonti , il giornalista e conduttore della trasmissione Atlantide di La7 Andrea Purgatori , ma anche protagonisti del mondo green, ...

Industria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma comune - per Le Maire interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Mantova - «frittelle gratis solo ai bimbi Italiani» Bufera in Comune : L'esponente FdI, ex Casapound, annuncia che venerdì al luna park distribuirà i dolci di Carnevale applicando lo slogan «prima gli italiani». Ondata di sdegno sui social. Giorgia Meloni: «Mi dissocio, si scusi pubblicamente»

Cagliari. Italia in Comune : Federico Pizzarotti in Sardegna sfida i grillini : Da perno dei grillini ad acerrimo avversario. “Il Movimento 5 Stelle non ci fa paura, noi puntiamo alla vittoria”. E’

In Italia è nato un nuovo comune : Vermezzo con Zelo : Con la pubblicazione della legge che lo istituisce nella Gazzetta Ufficiale della Regione Lombardia, è nato oggi il nuovo comune metropolitano milanese di Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano, nato dalla fusione fra Vermezzo e Zelo Surrigone, a sud del capoluogo. I due comuni, dopo una consultazione popolare del 30 settembre 2018, avevano deciso di fondersi. Passano così a 133 i comuni che compongono la Città metropolitana di Milano. "E' ...

Ragusa - Italia in Comune sull'appalto rifiuti : Ragusa: Italia in Comune sull’appalto rifiuti. Gianflavio Brafa e Claudio Conti puntano l’indice contro l’ex amministrazione grillina.

Il ritorno dei 12 soldati Italiani da una fossa comune in Russia : Dopo quasi ottant'anni sono tornati in Italia dalla steppa russa. Per ora soltanto i corpi di 12 nostri soldati, caduti durante la Seconda guerra mondiale e riesumati nella fossa comune di Shikhovo, vicino a Kirov, circa 800 km a est di Mosca. Ci sono voluti più di due anni di ricerche e scavi da quando, nel 2016, i ricercatori russi hanno annunciato la localizzazione delle fosse e i lavori di riesumazione. Il protagonista di questa missione è ...

I big d’Europa dalla parte di Guaidó. L’Italia resta senza alleati e blocca il testo comune della Ue : Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per chiedergli di convocare...

Malgrado Mattarella. L'Italia continua a non schierarsi sul Venezuela e blocca la dichiarazione comune dell'Ue per Guaidò : Nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riesce a smuovere il governo gialloverde sulla crisi Venezuelana. Lega e Movimento cinquestelle restano su posizioni opposte: l'una contro Nicolas Maduro, chiede libere elezioni; i pentastellati sono per la non-ingerenza, non stanno né con Maduro né con l'autoproclamato presidente Juan Guaidò, chiedono il dialogo per evitare "la guerra civile". E così cadono nel ...