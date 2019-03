Traffico di droga | operazione della Dia tra Sicilia e Calabria

Anche capo ultrà della Juve tra arrestati per Traffico di droga : Roma, 4 mar., askanews, - Tra gli arrestati nell'operazione che ad Agrigento ha portato la Dia ad arrestare oltre 30 pericolosi malviventi compreso il capo della famiglia mafiosa del capoluogo ...

Mafia - 32 arresti ad Agrigento : colpito Traffico di droga. Tra loro un ultrà della Juventus e due accusati di stupro : Sono accusate di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento le 32 persone arrestate oggi dopo l’ordinanza emessa dalla Dda di Palermo. Gli arresti, eseguiti dalla Dia ad Agrigento ed in altre Province (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma) hanno coinvolto anche un capo ultrà ...

Campobasso - Traffico droga : 11 arresti : 6.16 Vasta operazione antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Campobasso per l'arresto di 11 persone di nazionalità italiana e albanese, a Campobasso, San Severo (Foggia) e Succivo (Caserta). Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Nel mirino dei militari un'organizzazione criminale che, grazie al coinvolgimento di molte persone, era riuscita a costituire un ...

Traffico di droga : arresti e perquisizioni : La Polizia di Verbania sta eseguendo una vasta operazione antidroga tra Verbania, Novara, Varese e Vercelli. Numerose le ordinanze di custodia cautelare in carcere tra italiani e maghrebini tra cui ...

Il padre di Serena Mollicone : "È stato omicidio di Stato peggio di Stefano Cucchi. Serena era andata lì per denunciare un Traffico di droga" : Guglielmo Mollicone rompe il silenzio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano sulla morte della figlia Serena e dichiara che "fu omicidio di Stato anche peggio di Stefano Cucchi". Le parole del padre della 18enne morta in una caserma di Arce, in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001, arrivano a pochi giorni dall'informativa inviata dai carabinieri alla Procura di Cassino, seguita alla svolta contenuta nella perizia presentata dai Ris nel ...

Napoli - Traffico droga : usati minori : 9.23 Ancora un caso di bambini usati per nascondere cocaina o per consegnarla ai 'clienti'.Accade di nuovo a Napoli dove i carabinieri hanno arrestato 12 persone coinvolte,a vario titolo,in attività di traffico e spaccio di stupefacenti. Il provvedimento deriva dalle indagini della procura di Napoli per l'omicidio di un pensionato, avvenuto a Portici il 28 luglio 2014. Il traffico di droga è stato scoperto nel corso di intercettazioni in cui è ...

Traffico internazionale di droga - 27 arresti tra Italia e Albania - : Maxi operazione della Guardia di Finanza contro quattro gruppi criminali con base a Lecce e ramificazioni in Calabria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Liguria e Lombardia. Le indagini della DNA e ...