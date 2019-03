Primarie Pd | tutto come previsto Stravince Zingaretti Ora i grillini

Primarie Pd : gazebo e circoli - tutto pronto per il voto del popolo dem : Oltre 7 mila seggi, 150 all'estero, in tutti e cinque i continenti,, aperti domenica dalle 8 alle 20: ecco le Primarie per eleggere il segretario del Pd, che potranno avvalersi di 35 mila volontari, ...

Pd - Cacciari : “Le Primarie fatte così sono inutili. Renzi protesta? Ha sfasciato tutto - non ha senso del pudore” : “Le primarie fatte così non hanno senso. Ha senso farle se votano soltanto gli iscritti. Renzi si lamenta perché Laura Boldrini appoggia Nicola Zingaretti? Ha sfasciato tutto, non ha senso del pudore”. A dirlo, a Firenze, il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. L'articolo Pd, Cacciari: “Le primarie fatte così sono inutili. Renzi protesta? Ha sfasciato tutto, non ha senso del pudore” proviene da Il Fatto ...