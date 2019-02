Pizzarotti | “M5s è morto Molti vecchi elettori non ci sono più e non votano | quelli di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “Cancellazione del doppio mandato nel M5s? Il mio giudizio è negativo. Anche se la regola fosse stata eliminata tempo fa, non sarei comunque rimasto Movimento, perché del M5s del 2009 in quello odierno di Di Maio non è rimasto praticamente niente“. E’ il giudizio del sindaco di Parma, Federico, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Solamente a fine dicembre del 2018, quindi neppure ere geologiche fa, su Facebook Di Maio scriveva in modo lapidario che il vincolo del doppio mandato non sarebbe stato messo in discussione, oltre a una serie di cose che oggicompletamente smentite. Riguardo alle elezioni regionali in Sardegna, alcuni hanno detto che l’11% è un buon risultato perché alle scorse elezioni il M5s non c’era. Nessuno, però, ha scritto che i 5 Stelle alle scorse regionali sarde non c’erano perché hanno litigato, si...

