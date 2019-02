Malore in zona impervia | soccorso

notizie.tiscali

(Di giovedì 28 febbraio 2019) ANSA, - BOLOGNA, 28 FEB - Si trova all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni un operaio colto dain mattinata, a Roccamurata nel comune di Borgotaro nel Parmense, mentre era al lavoro ...

ZON_Tweet : #cronaca Il triste fatto è avvenuto in mattinata a Salerno, in via Giovanni da Procida, in zona Largo Campo. L'uomo… -