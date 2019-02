Amazon | come sapere quando un prodotto costa meno

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)unFluttuazioni standard, non legate a Prime Day e similiI servizi fondamentali: Deepa e CamelCamelCamelLe estensioni per i browserCamelCamelCamel:funzionaCamelCamelCamel: la soglia di prezzoSeguiprezziLe proposte diAssistantHoney: un'estensione per codici e couponLe altre estensioni divertentiLe app: PriceRadar, Prezzi sotto controllo e Price TrackerI prezzi su, si sa, posso variare e anche molto. Dipende da un gran numero di fattori: i pezzi disponibili, la difficoltà nelle forniture, le strategie dei venditori terzi (se si tratta di prodotti non venduti direttamente dal colosso) o dello stesso «negozio del mondo», il periodo e la domanda. Se per alcuni oggetti le fluttuazioni possono essere minime e per nulla significative, in altri casi i ribassi – e non parliamo delle iniziative tipo Black Friday e Prime Day – ...

vittoriozucconi : Se Amazon avesse funzionato come quel catorcio obsoleto di Rousseau, oggi venderebbe mutande da una bancarella sulla Circonvallazione. - antoniospadaro : “Concedere un’intervista non è come salire in cattedra: significa incontrarsi con #giornalisti che spesso ti fanno… - LucaOfFriends : @GiuseppeConteIT Parliamo anche di Amazon, Google, Facebook, ecc .... Come vengono tassati; quante imposte pagano r… -