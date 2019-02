Mondiali | la Johaug è imbattibile Secondo oro nella 10 km in classico

Mondiali Sci di fondo – La 10km TC femminile è di Johaugl - Commarella miglior azzurra [GALLERY] : Johaug vince un altro oro: batte a fatica la 19enne Karlsson nella 10 km in tecnica classica. Comarella miglior azzurra: 28ª La regola stagionale delle distance femminili per ora non ammette eccezioni: se Therese Johaug partecipa, Therese Johaug vince. La fuoriclasse norvegese conquista il secondo oro in due gare ai Mondiali di Seefeld trionfando anche nella 10 km in tecnica classica dopo aver dominato nello skiathlon. Stavolta, in ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 10 km tc Therese Johaug batte Frida Karlsson e… la neve! Bronzo Oestberg - 28ma Anna Comarella : Tutto secondo le previsioni: la 10 km femminile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria, viene vinta dalla norvegese Therese Johaug, che bissa l’oro dello skiathlon nonostante il gran caldo che fa mutare, col passare dei numeri alla partenza, le condizioni della neve, rallentandola via via. Medaglia d’argento per la sorpresa di giornata, la svedese Frida Karlsson, Bronzo per l’altra ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Therese Johaug domina la skiathlon femminile - ottavo oro iridato per la norvegese. Brocard e Comarella al 14° e 17° posto : Dodicesima medaglia mondiale, ed ottava d’oro (staffette comprese), per Therese Johaug. La norvegese domina fin dal primo metro la skiathlon femminile, ingoiando quasi letteralmente i 15 km del percorso di Seefeld con il tempo di 36’54″5. Al secondo posto si classifica la connazionale e leader di Coppa del Mondo Ingvild Flugstad Oestberg, staccata di 57″6, mentre a impedire la tripletta norvegese ci pensa Natalia ...

LIVE Sci di fondo - Skiathlon Mondiali 2019 in DIRETTA : Johaug favorita tra le donne - più incertezza nella gara maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Skiathlon valide per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 11.00 scatterà la gara femminile, seguita alle ore 12.30 da quella maschile. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e ...