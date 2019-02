La posta in gioco nell' incontro tra Trump e Kim

Spazio : la missione Hera potrebbe raddoppiare la posta in gioco : Hera potrebbe raddoppiare la posta in gioco. Scopo primario della missione Esa, precedentemente come Aim (Asteroid Impact Mission), è l’esplorazione della coppia binaria di asteroidi Didymos A e B per scoprirne le caratteristiche e mettere a punto alcune tecniche di difesa planetaria. Ora – spiega Global Science – il team della missione – in programma per il 2023 – intende sfruttare al massimo le opportunità della sonda per tentare ...

La posta in gioco : Esige un cambio di passo che è lo stesso chiesto dal mondo del lavoro. L'Italia rimane la seconda manifattura d'Europa , risultato dovuto a medie imprese capaci di stare sul mercato globale, ...

La vera posta in gioco è il vice di Visco. Via Nazionale : il candidato non cambia : A maggio scadono i mandati del direttore generale Salvatore Rossi e di Valeria Santucci. In Via Nazionale contano sulla sponda di Mattarella per bloccare le pressioni dei gialloverdi sull'Istituto. «...

La posta in gioco nel caso Salvini : Se il no all’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro per la vicenda della Diciotti finirà con il prevalere, la torsione populista e sovranista della nostra democrazia ne uscirà rafforzata. Leggi