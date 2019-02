M5s verso la scissione | regia di Silvio Berlusconi | pranzi tra grillini e forzisti

Matteo Salvini - M5s verso la scissione? Il piano del leghista per cancellare i grillini : Matteo Salvini sa che è solo questione di tempo. Solo questione di attendere ancora qualche mese. Rosolare a fuoco lento e poi impiattare. Perchè se già oggi il Movimento 5 Stelle è assai malconcio, lo sarà ancora di più dopo le europee, dove è praticamente certa la caporetto grillina. E così Matteo

Sul cammino verso le autonomie Lega e M5s procedono divisi : Il governo va avanti "con responsabilità e chiarezza" sull'autonomia anche se, sul coinvolgimento del Parlamento, divergono le posizioni tra M5s e Lega. In attesa che il vertice politico della prossima settimana, annunciato da Matteo Salvini, sciolga il nodo delle intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha messo un punto fermo mentre la Campania di Vincenzo De Luca ha formalizzato la ...

Inps - accordo M5s-Lega sul dopo Boeri : Nori verso presidenza - Tridico vice : Entro lunedì si dovrebbero conoscere i nuovi vertici che guideranno l'Inps, visto che domani scade il mandato dell'attuale presidente Tito Boeri. in pole position, stando alle ultime indiscrezioni, ...

Vittorio Feltri e l'Autonomia : "Ecco la differenza tra Nord e Sud". Lega e M5s verso la guerra? : Al centro del dibattito politico, ora, balza l'Autonomia. Tema molto caro alla Lega e a Matteo Salvini, meno invece al M5s e a Luigi Di Maio, che hanno la stragrande maggioranza del loro bacino elettorale in meridione (o forse è più corretto dire "avevano"). Il tema dell'Autonomia, insomma, si prean

Inps - nuovo scontro M5s-Lega Il Carroccio di traverso su Tridico : Inps, si profila all'orizzonte un altro scontro fra M5S e Lega. Mentre si avvicina la scadenza del mandato (il 16 febbraio) per Tito Boeri, pare che le due forze della maggioranza siano molto lontane dal trovare la quadra sul commissario, figura che dovrà traghettare l'istituto nazionale che eroga le pensioni nella nuova governance collegiale (il Cda sarà di nuovo composto da 5 membri) varata con il Decretone e che ...

Diciotti - M5s verso il no al processo a Salvini : Sono ancora in bilico i senatori M5s su come votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Questa almeno è la posizione ufficiale. Lunedì sera è prevista l'assemblea dei parlamentari pentastellati con Luigi Di Maio e in quella sede il tema sarà approfondito. Si tratta di trovare una sintesi tra il profilo tecnico-giuridico e quello politico, sintesi non facile per il Movimento che si è sempre dichiarato a favore delle ...

Salvini - M5s verso il no al processo Ora il governo è più unito che mai : Il post sul blog delle Stelle di Luigi Di Maio segna una svolta per il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. L'analisi sull'esito, deludente, delle elezioni regionali in Abruzzo è seria e approfondita Segui su affaritaliani.it

M5s verso il no all'autorizzazione a procedere contro Salvini. Giarrusso : "Gli attivisti capiranno" : La base del Movimento 5 stelle capirebbe un 'no' all'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini? "Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono..". L'ha detto il senatore 5S Mario Michele Giarrusso al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul caso Diciotti. Nessuno dei 7 senatori 5s della Giunta è intervenuto nella discussione, come ha ...

M5s sempre più partito : verso segreteria politica : Dunque referenti che rispondano per determinati temi e aree di competenza: in sintesi una vera e propria segreteria politica. Che i 5 Stelle - c'è da scommetterci - si guarderanno bene da definire in ...

Elezioni in Abruzzo : centro-destra verso una larga vittoria - M5s in forte calo : Marco Marsilio, candidato del centro-destra (Lega compresa) per le Elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio secondo le prime proiezioni Swg con il 48,9% e si appresta a diventare il nuovo governatore abruzzese. Nettamente staccati gli altri candidati: Giovanni Legnini del centro-sinistra è al 28,6%, Sara Marcozzi del M5s al 21,2%, un risultato molto lontano dal 40% sfiorato in Abruzzo alle politiche del 2018...

