Incidenti in montagna | morti i due escursionisti feriti | caduti nello stesso punto in

Incidenti in Montagna - Pordenone : gravissimi 2 escursionisti : In corso due interventi delle stazioni di Pordenone e Maniago (Pordenone) del Soccorso Alpino: 2 persone si trovano in gravissime condizioni in seguito a 2 Incidenti distinti in Val Sughet e in Piancavallo. Sul posto anche l'elisoccorso.

Incidenti montagna : donna precipita in un canalone e muore : Una donna di 44 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente di montagna avvenuto sul monte Legnone, nella zona nord della provincia di Lecco. L’escursionista, secondo quanto e’ stato ricostruito finora, si trovava in compagnia di un uomo di 66 anni quando, per ragioni ora in corso d’accertamento, e’ scivolata in un canalone, precipitando per diverse decine di metri. E’ stato lanciato l’allarme e ...

Incidenti in Montagna - valanga a Courmayeur : trovati 3 corpi : Durante le operazioni di ricerca di 4 sciatori dispersi da ieri sopra Courmayeur (due britannici e due francesi) sono stati ritrovati i corpi senza vita di 3 freerider. I corpi erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. In corso le ricerche del 4° disperso: sul posto Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza, con unita’ cinofile ed elicottero della Protezione ...

Incidenti in Montagna : escursionista belga travolto e ucciso da valanga : Uno snowboarder belga è stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio): il corpo del 24enne, sepolto da circa un paio di metri di neve, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna della Stazione di Livigno intervenuti con il Sagf della Guardia di finanza. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri.

Incidenti in Montagna - Courmayeur : riprese le ricerche dei 4 sciatori dispersi : riprese le ricerche dei 4 sciatori che risultano dispersi da ieri a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano stanno sorvolando l'area in elicottero, utilizzando uno strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Sul posto anche tecnici specializzati e unità cinofile. Le operazioni a terra erano state sospese ieri pomeriggio, a causa del rischio di distacco di neve.

Incidenti montagna : con snowboard cade in un crepaccio e muore : Stava praticando il fuoripista con lo snowboard in una giornata di divieto, secondo il bollettino diffuso dal Centro nivometeo dell’Arpa Lombardia, quando all’improvviso e’ finito in un crepaccio. Un uomo di 43 anni di Varese e’ morto all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove e’ stato trasportato con l’eliambulanza nella tarda mattinata, dopo che e’ stato recuperato nella zona del passo del ...

Incidenti in Montagna - Trento : sciatore cade durante fuoripista - grave : grave incidente in Montagna questa mattina, sulle piste del comprensorio della Paganella: un 22enne è rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre stava effettuando un fuoripista. Dopo i primi soccorsi, lo sciatore è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Incidenti in Montagna : bimba di 9 anni cade su pista da sci - grave : Una bambina è caduta su una pista da sci a Limone Panice Soprana, nel Cuneese: è stata trasportata in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino. La bimba di 9 anni ha riportato un trauma cranico commotivo: è ricoverata in codice rosso.

Incidenti in Montagna : bloccati su cascata ghiaccio - salvati con elicottero : Intervento notturno per il Soccorso alpino valdostano: sono stati recuperati scalatori bloccati su una cascata di ghiaccio a Cogne (Aosta). Per il salvataggio di 2 inglesi in difficoltà sulla cascata “Cold couloir“, a 2.600 metri di quota, è decollato un elicottero svizzero dell’Air Zermatt, abilitato al volo notturno con a bordo una guida del Sav: i ghiacciatori sono stati portati a Cogne alle 01:30 circa dove sono stati ...

Incidenti in Montagna : recuperati 5 scalatori su cascata di ghiaccio : Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato nella notte degli scalatori in difficoltà su una cascata di ghiaccio a Cogne: l’intervento è stato eseguito alcune ore fa sulla via denominata “Pattinaggio artistico”, e ha riguardato due cordate di “ghiacciatori” che non erano più in grado di rientrare. Cinque persone sono state raggiunte e ricondotte a valle: sono in buone condizioni fisiche. Alle operazioni hanno ...

Montagna - Sicilia : Incidenti in pista a Piano Battaglia - Soccorso Alpino in azione : Sono stati 6 gli interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del CNSAS hanno lavorano in ...

Incidenti in montagna - due morti in Alto Adige : Un ragazzo di 22 anni Altoatesino è morto sotto una valanga che si è abbattuta sul monte Spicco, in Valle Aurina , Bolzano , . L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Un ...

Incidenti in Montagna : 3 escursionisti travolti da lastra ghiaccio in Abruzzo : Incidente sul Voltigno, versante pescarese del Gran Sasso, nel territorio di Villa Celiera: 3 escursionisti sono stati travolti da un lastrone di ghiaccio staccatosi da una parete rocciosa. Uno dei tre avrebbe riportato fratture agli arti inferiori, ed è stato trasporto in elicottero all’ospedale di Pescara. Gli altri due feriti sono stati medicati sul posto. Sul posto 118, Soccorso Alpino e Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara) e ...

Incidenti in Montagna - Valle Aosta : cadono sulle piste da sci - gravi 2 minorenni : Incidente in Valle d’Aosta: 2 ragazzi minorenni sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta a causa di Incidenti sulle piste da sci verificatisi ieri a Estoul (Brusson), nel comprensorio del Monterosa Ski, e a Pila (Gressan). Si tratta di un 16enne e di un 14enne. A Pila l’incidente si è verificato nello snowpark: il ragazzo è caduto, si è rialzato e poi è salito sulla seggiovia, dove ha ...