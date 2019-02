Ciclismo | Vuelta Andalucia – Trentin vince l’ultima tappa | Jakob Fuglsang si prende la

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo – Vuelta a Murcia : Luis Leon Sanchez conquista 2ª tappa e classifica finale : Luis Leon Sanchez firma una strepitosa doppietta: il ciclista dell’Astana vince la seconda tappa e la classifica generale della Vuelta a Murcia Strepitosa doppietta per Luis Leon Sanchez alla Vuelta a Murcia 2019! Il ciclista dell’Astana ha conquistato la seconda tappa della corsa spagnola, quella che portava da Beniel a Murcia, battendo con uno sprint finale il Campione del Mondo Alejandro Valverde della Movistar. Grazie a ...

Ciclismo – Vuelta Valenciana : cronometro d’apertura a Boasson Hagen - Diego Rosa primo tra gli italiani : Edvald Boasson Hagen vince la prima tappa della Vuelta Valenciana: al norvegese la cronometro d’apertura La Vuelta Valenciana 2019 esordisce con la vittoria di Edvald Boasson Hagen nella cronometro d’apertura di Orihuela. Il corridore norvegese della Dimension Data, al suo esordio stagionale, con il tempo di 12’55″163, ha avuto la meglio sul percorso cittadino di 10,2 chilometri sul padrone di casa Ion Izagirre e ...

Ciclismo – Vuelta a San Juan 2019 : Tivani vince allo sprint la sesta tappa - Anacona conserva la maglia da leader : L’argentino dell’Agrupacion Virgen de Fatima ha regolato allo sprint Diaz e Zamora, vincendo così la sesta tappa della Vuelta a San Juan 2019 Emozioni e sorprese nella sesta tappa della Vuelta a San Juan 2019, che regala un podio tutto argentino al termine della frazione partita e conclusa all’autodromo di El Villicum. A tagliare per primo il traguardo è German Nicolás Tivani, riuscito a battere in volata Daniel Diaz e il ...

Ciclismo - Vuelta San Juan - Remco Evenepoel : 'Spingevo a 500 watt - ma non sono in forma' : Il debutto nel Ciclismo professionistico di Remco Evenepoel è stato uno dei grandi motivi di interesse della Vuelta San Juan, la corsa a tappe argentina che si conclude domani, domenica 3 febbraio. Sul giovane belga, già soprannominato il "nuovo Merckx", si sono concentrate attenzioni straordinarie, proprio come le sue prestazioni nelle categorie giovanili che lo hanno consacrato a fenomeno del futuro. Evenepoel ha iniziato la sua avventura nel ...

Ciclismo – Keisse accusato di molestie - il ciclista si scusa ma non basta : la decisione degli organizzatori della Vuelta a San Juan : Keisse duramente sanzionato dall’organizzazione della Vuelta a San Juan dopo la denuncia per molestie da parte di una cameriera argentina Un episodio spiacevole sta ‘macchiando’ la stagione 2019 di Ciclismo: Keisse è stato denunciato da una cameriera argentina per molestie. Il 36enne belga è stato colpevole di aver assunto una posizione volgare per una foto chiesta ad un gruppo di ciclisti dalla ragazza, sfiorando la ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : una cameriera denuncia Iljo Keisse per abusi sessuali : In Argentina si sta svolgendo la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che fa parte del World Tour. In Sudamerica è però scoppiato uno scandalo dopo la disputa della seconda frazione: una cameriera di San Juan ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Iljo Keisse per abuso sessuale. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni precedenti alla competizione, all’esterno di un bar dove gli atleti della Deceuninck-QuickStep avevano ...

Ciclismo – Vuelta San Juan - Alaphilippe vince la seconda tappa : Gaviria rimane leader di classifica : Julian Alaphilippe vince la seconda tappa della Vuelta San Juan 2019, Fernando Gaviria rimane leader di classifica in attesa della terza frazione In uno dei primi appuntamenti di stagione per il calendario ciclistico, Julian Alaphilippe si mostra già in forma per il proseguo di questo 2019. Dopo la vittoria di Gaviria alla prima tappa della Vuelta San Juan 2019, ad aggiudicarsi la seconda frazione da Chimbas a Peri Lago Punta Negra è stato ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : Gaviria vince la prima tappa. Secondo Malucelli : Debutto vincente per Fernando Gaviria alla Vuelta a San Juan 2019. Il colombiano conquista la prima tappa della corsa argentina imponendosi in volata davanti a Matteo Malucelli , Caja Rural " RGA, e ...

Ciclismo – Vuelta San Juan : prima tappa e leadership per Gaviria - primo successo con la casacca della UAE Team Emirate per il colombiano : Fernando Gaviria va subito a segno: prima vittoria per il colombiano con la casacca della UAE Team Emirates, sua la prima tappa della Vuelta a San Juan E’ iniziata un’altra avvincente sfida di Ciclismo: dopo la Cadel Evans Road Race, vinta da Elia Viviani, gli appassionati delle due ruote hanno spostato la loro attenzione sulla Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si disputa in Argentina. Ad aggiudicarsi la prima tappa, ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...