Audi - In arrivo quattro nuove ibride Plug-in

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Per l'il prossimo Salone di Ginevra sarà allinsegna dellelettrificazione. In aggiunta ai nuovi modelli elettrici, come la concept Q4 e-tron, alla rassegna elvetica debutteranno anche-in: oltre alla Suv Q5, i nuovi motori saranno presto disponibili, in diversi livelli di potenza, anche sulle A6, A7 e A8. A seconda del modello i clienti potranno scegliere tra due differenti versioni, la 50 TFSI e, orientata al confort, oppure le più sportive 55 TFSI e o 60 TFSI e (questultimo solo per la A8) abbinate di serie allallestimento S line con sospensioni ritarate e dettagli più dinamici. D'ora in poi tutte le-in deiAnelli saranno contraddistinte dalla sigla TFSI e, mentre il logo e-tron verrà destinato unicamente alle elettriche pure.Tre step di potenza. Fatta eccezione per lammiraglia A8 L 60 TFSI eda 449 CV e 700 Nm, dotata di un 3.0 ...