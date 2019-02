Sparò ladro,Anm: Salvini ci delegittima

: Salvini dall’imprenditore in cella perché sparò a un ladro (non per legittima difesa) - Corriere : Salvini dall’imprenditore in cella perché sparò a un ladro (non per legittima difesa) - tiziRMA : RT @MarcoCongiu63: Questo ministro non mi rappresenterà mai . Vergogna Piacenza, Salvini in carcere da Peveri, che sparò a un ladro (ma no… - 1Natsu01 : -

Le decisioni in merito alle modalità e alla durata di una pena detentiva spettano non al ministro dell'Interno, che ha fatto visita in carcere a un detenuto condannato con sentenza passata in giudicato,ma solo alla magistratura,che emette le sentenze in modo rigoroso e applicando le leggi dello Stato". Così l'Anm (Associazione magistrati). "Ogni tentativo di stravolgere le regoleil sistema giudiziario e rende un cattivo servizio, veicola un messaggio sbagliato ai cittadini, viola le prerogative della magistratura".(Di sabato 23 febbraio 2019)