Mamma+mamma | una storia d’amore e maternità universale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019) In un momento buio come questo, in cui l’Associazione Pro Vita lancia una petizione grottesca contro la Disney scesa in campo per la prima volta, in modo prorompente, per difendere le famiglie arcobaleno e i loro bambini da una crepa, sembra entrare un raggio di sole: il 14 febbraio nelle sale italiane è uscito il film Mamma + mamma, coprodotto dalla Rai (distribuito da BiBi Film con il sostegno di Altri Sguardi, è stato presentato in anteprima al festival Alice nella città), sul desiderio didi due donne innamorate e i tentativi di realizzarlo in Spagna con la procreazione assistita.Forte e chiaro il messaggio di Monica Cirinnà, la senatrice dem simbolo delle unioni civili in Italia presente con orgoglio all’anteprima romana: “Che la più grande azienda culturale di questo Paese lanci il film a San Valentino è l’affermazione di un mònito: tutti gli ...