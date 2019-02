Europa League | il sorteggio degli ottavi | le avversarie di Inter e Napoli

5 curiosità sul Torino in vista dell'anticipo con l'Atalanta - match che vale l'Europa League : L'anticipo del sabato 23 febbraio, quello del 25°turno di Serie A, vedrà in campo Torino e Atalanta in un match valido per un posto in Europa League. La squadra allenata da Walter Mazzarri attenderà l'Atalanta di Gianpiero Gasperini: sono 3 i punti che separano le due squadere, quella granata quindi deve necessariamente vincere per poter portarsi a pari punti con la squadra bergamasca e approfittare del calendario agevole delle prossime partite ...

Sorteggio Europa League diretta live : gli accoppiamenti per Inter e Napoli : Sorteggio Europa League diretta live – I sedicesimi di finale di Europa League hanno dato importanti indicazioni, in particolar modo sono due le squadre italiane che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, si tratta di Inter e Napoli. Il percorso fino al momento può essere considerato importante e le squadre di Spalletti e Ancelotti si candidano ad essere protagoniste fino al termine della competizione. Non sono previste ...

Sorteggi Europa League : gli accoppiamenti degli ottavi di finale [LIVE] : Sorteggi Europa League, Inter e Napoli puntano al successo finale, ma prima bisogna passare per l’ostacolo degli ottavi di finale Sorteggi Europa League, quest’oggi l’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione. La nostra Serie A ha perso per strada la Lazio sconfitta dal Siviglia, ma restano in corsa Inter e Napoli con concrete ambizioni in vista della vittoria ...

I sorteggi degli ottavi di Europa League in diretta : Iniziano alle 13 con Inter e Napoli, le due italiane superstiti, e poi Chelsea, Arsenal, Benfica e tante altre da non sottovalutare

I sorteggi degli ottavi di Europa League con Inter e Napoli : Sono in programma oggi con le due italiane superstiti, il Chelsea, l'Arsenal e tante altre da non sottovalutare

Avversario Napoli/ Ottavi Europa League : chi contro gli azzurri? Spauracchio Chelsea : Avversario Napoli negli Ottavi di Europa League: l'urna della Uefa nel sorteggio chi metterà contro gli azzurri nel prossimo turno? Attenzione al Chelsea.

Avversario Inter/ Ottavi Europa League : chi contro i nerazzurri? Rischio Arsenal : Avversario Inter negli Ottavi di Europa League: l'urna della Uefa nel sorteggio chi metterà contro i nerazzurri nel prossimo turno? Occhio ad Arsenal e...

Diretta Sorteggi Europa League - ottavi di finale : l'evento in streaming su SkyGo alle 13 : alle ore 13.00 si 'vola' a Nylon per gli attesissimi Sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. A partire da questo momento non ci saranno dei paletti che decideranno gli incontri. Quindi via libera anche ai derby o incroci tra squadre appartenenti alla stessa nazione. In realtà c'è un solo vincolo che riguarda i club russi e ucraini. Quest'ultimi non potranno essere Sorteggiate insieme. Dove vedere i Sorteggi di Europa League in tv e ...

Europa League - sorteggio ottavi pericolo Chelsea e Arsenal per Inter e Napoli. Ma c è anche il rischio derby : ROMA - Inter e Napoli hanno staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League: all'indomani dell'eliminazione della Lazio per mano del Siviglia , gli uomini di Ancelotti hanno ...

Sorteggi Europa League : ecco le avversarie di Inter e Napoli : Sorteggi Europa League- Tutto pronto per il Sorteggio di Europa League, il quale ci riguarderà molto da vicino per le sorti di Inter e Napoli, uniche due rappresentanti del calcio italiano, rimaste in corsa per la competizione europea. Massimo ottimismo sia in casa partenopea, sia in casa nerazzurra. La sensazione è che le due compagini […] More

LIVE Sorteggio Europa League 2019 in DIRETTA : ottavi di finale - Inter e Napoli incrociano le dita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE al Sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio 2019: oggi alle ore 13.00 le due italiane in gara, ovvero Inter e Napoli conosceranno le avversarie che dovranno affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare ai quarti. Si tratta di un Sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Di seguito le ...

Video/ Napoli Zurigo - 2-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Napoli Zurigo , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league. Gli azzurri trovano la qualificazione.

SORTEGGIO Europa League 2019 OTTAVI / Diretta streaming video : il pericolo Chelsea : Il SORTEGGIO degli OTTAVI di finale di EUROPA LEAGUE si tiene venerdì 22 febbraio: segui la cerimonia in Diretta tv e Diretta streaming video.

I sorteggi di Europa League in TV e in streaming : Alle 13 si conosceranno le avversarie di Inter e Napoli agli ottavi di finale: i link per seguire la cerimonia