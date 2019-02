Trump firma per l’armata spaziale | “Avrebbe dovuto essere fatto prima | ne abbiamo bisogno”

USA - Trump firma la direttiva per istituire la “Space Force” : “stavolta andiamo sulla Luna per rimanerci” [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Trump pronto a firmare decreto per evitare un nuovo shutdown : NEW YORK - «Non voglio vedere un nuovo shutdown. Lo shutdown è una cosa terribile. Una cosa che la maggior parte della gente non capisce», dice Donald Trump. È una corsa contro il tempo. Alla ...

Trump firma decreto per sviluppare l'intelligenza artificiale made in Usa : NEW YORK - La corsa all'America First si arricchisce di un nuovo capitolo. Donald Trump ha appena firmato un ordine esecutivo per promuovere gli investimenti in R&D sull'intelligenza artificiale. L'...

Trump pronto a firmare messa al bando gruppi cinesi da 5G e reti : Roma, 8 feb., askanews, - Il presidente Usa Donald Trump si appresta a firmare la messa al bando dei sistemi di telecomunicazioni della Cina dalle reti e dal 5G statunitensi. Lo riporta la versione ...

Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con la Russia : la firma pose fine alla Guerra fredda : L'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf), firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra fredda. Lo riporta l'Associated Press. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di aver ripetutamente violato quegli accordi. ...

Niente fondi per il muro con il Messico : Trump non firma la legge. Governo in shutdown : Washington - Dalla mezzanotte il Governo americano è in 'shutdown'. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme , perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. ...

Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

Trump non firma legge anti-shutdown : 21.28 Il presidente americano Donald Trump, senza risorse per il muro al confine col Messico, si rifiuta di firmare il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo "shutdown", vale a dire il blocco dei fondi al governo federale. Lo ha annunciato lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, citando "legittime preoccupazioni del Presidente per la sicurezza". I Repubblicani torneranno a lavorare su una proposta di bilancio che comprenda ...

Space Force USA : a breve la firma di Trump per creare il Comando Spaziale statunitense : Il Presidente Donald Trump dovrebbe presto firmare un decreto per creare lo Space Command, il Comando Spaziale statunitense che organizzerà e migliorerà le vaste operazioni dell’esercito nello spazio, secondo quanto riferito dalle autorità. L’ordine di Trump è separato dall’obiettivo, espresso più volte, di creare una Space Force come un ramo indipendente del servizio armato, ma è considerato come un passo proprio in questa direzione. Questo ...

Trump non esclude firma accordo commerciale tra USA e Cina - : "La Cina ha appena dichiarato che la sua economia sta crescendo molto più lentamente di quanto si aspettava a causa della nostra guerra commerciale con loro" ha scritto Trump su Twitter. Sempre nello ...

Trump firma una legge in difesa dei cristiani perseguitati : Il governo degli Stati Uniti, per stretto volere di Donald Trump, ha voluto sottoscrivere un obbligo legislativo: tutelare i cristiani perseguitati dai fondamentalisti islamici. Gli scenari coperti sono, almeno fino a questo momento, quelli della Siria e dell'Iraq. La legge firmata dal tycoon estende l'impegno a una concreta lotta da portare avanti contro chi usa prendere di mira tanto la minoranza cristiana quanto quella degli yazidi.L'atto, ...

Trump "defensor christianorum" firma la legge sul genocidio : Tale disposizione non innesca in maniera automatica nessuna opzione politica e militare. Ma l'eventualità di giustificare interventi armati a difesa dei cristiani riconosciuti come vittime di ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento