Skoda - Una settimana con la Kodiaq RS - Day 4

quattroruote

: @juventusfc @Atleti Non può una squadra come la Juve scendere in campo remissiva e sperare nello 0 a 0.… - degiorgi64 : @juventusfc @Atleti Non può una squadra come la Juve scendere in campo remissiva e sperare nello 0 a 0.… - aristogitone2 : @lorisadd @newsound10 Le auto che portano jella la 500 gialla I taxi gialli (una volta erano verdi, almeno qui a Mi… - rallyemotion : Craig Breen sarà impegnato nel #CIR 2019 con una Skoda Fabia gestita da Metior Sport. Altra bella notizia per il C… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Questala protagonista del nostro Diario di Bordo è laRS, la versione più sportiva delle Suv del marchio ceco. Spinta da un quattro cilindri biturbo diesel, la sport utility è disponibile unicamente con cambio automatico doppia frizione Dsg a sette rapporti e trazione integrale a controllo elettronico. Il 2.0 BiTDI è in grado di erogare 240 CV a 4.000 giri/min e una coppia massima di 500 Nm tra i 1.750 e i 2.500 giri/min: lo scatto da 0 a 100 km/h viene portato a termine in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è di 221 km/h, prestazioni che le hanno permesso di stabilire il record al Nürburgring per le auto a sette posti (9:29.84). Nonostante le elevate performance, la Casa dichiara un consumo di 6,4 l/100 km nel ciclo combinato Nedc ricalcolato. Il listino dellaRS parte da 48.900 euro e di serie vengono proposti accessori come i cerchi di lega da ...