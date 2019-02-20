Traffico Roma del 20-02-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. SU VIA DI PORTONACCIO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA VERSO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER NAPOLI; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER NAPOLI; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DAL BIVIO PER NAPOLI ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO AL GIANICOLENSE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO AL GIANICOLENSE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA, LAURENTINA E PONTINA EUR IN DIREZIONE AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA, LAURENTINA E PONTINA EUR IN DIREZIONE AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA VIABILITÀ CITTADINA TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA DI PORTA MAGGIORE A PARTIRE DA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE A VIALE MANZONI VERSO PIAZZA VITTTORIO. CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO ...
Blocco Traffico auto - Milano e Roma/ Stop Traffico Diesel Euro 4 : smog Bologna-Torino : Blocco traffico auto a Roma, Milano, Torino, Bologna: allarme smog e meteo non migliora. Ultime notizie, provvedimenti per Diesel Euro 4
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA VIABILITÀ CITTADINA TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA DI PORTA MAGGIORE A PARTIRE DA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE A VIALE MANZONI VERSO PIAZZA VITTTORIO. CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 20 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. SU VIA DI PORTONACCIO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA VERSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. ALL’OSTIENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE SAN PAOLO. A CASALPALOCCO INCIDENTE SU VIA VIA ERMANNO WOLF FERRARI: POSSIBILI DISAGI. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA DA VIA C. COLOMBO A VIA ...
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fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 20-02-2019 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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