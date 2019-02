Shadow of the Tomb Raider a quota 4 | 12 milioni di copie distribuite

Price of Survival : il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider è ufficialmente disponibile : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che Price of Survival, la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. "Price of Survival", disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e venduto anche separatamente, è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Ritorna nel mondo di Shadow of the ...

Crackdown 3 e Shadow of the Tomb Raider sono in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha svelato i titoli che saranno resi disponibili agli abbonati Xbox Game Pass a febbraio. Tra i giochi troviamo Crackdown 3, Shadow of the Tomb Raider e altro ancora, segnala EuroGamer.net.Crackdown 3 è ovviamente il più nuovo del gruppo e si unisce (come nel caso di tutti i titoli Microsoft first party) a Xbox Game Pass lo stesso giorno in cui verrà lanciato, il 15 febbraio. Prima dell'arrivo di Crackdown, tuttavia, il 7 febbraio ci ...

Praey for the Gods - il gioco ispirato a Shadow of the Colossus - entrerà nell'Accesso Anticipato di Steam questa settimana : Come segnala Eurogamer.net, No Matter Studios ha annunciato che la sua suggestiva avventura d'azione focalizzata sui boss, Praey for the Gods, verrà lanciata su Steam Early Access il 31 gennaio.Praey for the Gods (che, una volta, non aveva la 'a' nel suo nome - fino all'avvento degli avvocati di Bethesda) è stato svelato per la prima volta nel 2016. Non molto tempo dopo, è riuscito a riscuotere fondi per $ 501,252 attraverso Kickstarter, ...

Disponibile The Nightmare - il nuovo DLC di Shadow of The Tomb Raider : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che "The Nightmare", la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora Disponibile.Scopri "The Nightmare", un luogo in cui Lara Croft affronterà nemici familiari e amici ormai caduti. Esplora il maniero Croft in una sfida che la tormenterà come poche altre. Per ottenere un'arma molto potente Lara dovrà superare, in solitaria o in co-op, l'ultima Tomba della sfida ...

We Happy Few - Shadow of Mordor e Saints Row : The Third tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : nuovi giochi continuano ad arricchire Xbox Game Pass, la piattaforma in abbonamento di Microsoft su Xbox One.Oggi, come segnala Dualshockers, è stato annunciato che quattro nuovi titoli inizieranno a farsi strada su Xbox Game Pass prima della fine di gennaio. A partire da domani 17 gennaio, We Happy Few di Compulsion Games sarà disponibile per il download gratuito se siete abbonati. Considerando che Compulsion è ora parte della lineup first ...

Il DLC "The Nightmare" di Shadow of the Tomb Raider è in arrivo la prossima settimana : Sembra proprio che le avventure di Lara Croft non siano ancora finite, dato che è stato annunciato che la settimana prossima verrà lanciato Shadow of the Tomb Raider: The Nightmare. L'ultima avventura DLC di Lara è stata The Pillar e poi abbiamo anche visto The Forge che ha introdotto più contenuti per il titolo l'anno scorso.I dettagli sono ancora piuttosto spogli, ma secondo un comunicato stampa riportato da Dualshockers, la prossima avventura ...

Shadow Warrior 2 - Ori and the Blind Forest e un misterioso gioco arriveranno domani su Xbox Game Pass : Ottime notizie per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft Xbox Game Pass: il catalogo sta per arricchirsi tra poco con l'aggiunta di nuovi giochi.Di quali titoli si tratta? Ebbene, da domani il servizio proporrà Shadow Warrior 2, Ori and the Blind Forest e un gioco misterioso, come riportato dall'account Twitter di Xbox Game Pass.Mentre i primi due titoli menzionati sono noti, per quanto riguarda il misterioso gioco non sono trapelate ...

Shadow of the Tomb Raider : disponibile il secondo DLC "The Pillar" : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Pillar", la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora disponibile. Pubblicato come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, "The Pillar" è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. In "The Pillar" i giocatori affronteranno la nuova Tomba sfida, nota come il Sentiero di ...