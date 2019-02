Alzheimer | alimentazione bilanciata e attività fisica per gli ospiti di “Casa Alzal” e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus di Lamezia Terme propone un nuovo progetto: “una INTESA vincente” rivolto aglidi Casa Alzal e del Teneramente cafè che si svolge presso il Chiostro Caffè letterario di Lamezia Terme.Il progetto rappresenta un nuovo percorso assistenziale a sostegno di persone con patologie neurodegenerative del nostro territorio.La sana e corretta, seguito dalla d.ssa Alessandra Mercuri, detterà le linee guida per unae funzionale deglidi Casa Alzal e de i frequentatori del Teneramente Cafè. Diete personalizzate, scelta degli alimenti energetici e più semplici da digerire, cibi di facile masticabilità, e legame con le produzioni locali ed a km zero, anche come ginnastica alimentare dei ricordi. Il sapore dei cibi conosciuti, raccontati e saggiati ...