ilnapolista

: Napoli, è tornato il mal di gol: col Toro di Mazzarri è solo 0-0 #Napoli #ForzaNapoliSempre - NapSupporters : Napoli, è tornato il mal di gol: col Toro di Mazzarri è solo 0-0 #Napoli #ForzaNapoliSempre - fabioingoio1 : RT @napolista: Il Napoli ha il mal di gol: due pali e 0-0 col Torino Il Napoli ancora una volta non riesce a segnare. Pali di Fabian e Insi… - napolista : Il Napoli ha il mal di gol: due pali e 0-0 col Torino Il Napoli ancora una volta non riesce a segnare. Pali di Fabi… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)finisce 0-0. Nel giorno in Ancelotti sfodera i titolarissimi, ilnon riesce a vincere. Stessa formazione di Zurigo tranne che per il portiere e per il terzino sinistro: Ospina per Meret e Hysaj al posto di Ghoulam. Mazzarri presenta il classico 3-5-2 con Berenguer vicino a Belotti che di fatto non tira mai in porta.Sembra una partita stregata. Ilnon riesce a sbloccare la partita con il. Gara che si gioca a una porta sola. I granata di Mazzarri tirano una sola volta in novanta minuti. Ildomina entrambi i tempi. Colpisce due. Costringe Sirigu a un paio di interventi degni di menzione e poi ancora una volta può recriminare sulla scarsa vena degli attaccanti. Dopo Firenze, ormai è chiaro che è questo il problema del. Milik su tutti, soprattutto nel primo tempo, quando ha sbagliato una scivolata con cui doveva solo spingere il ...