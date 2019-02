U&D | la De Lellis e Martina Sebastiani attaccano Dal Corso dopo il ' no' a Teresa

Speciale U&D - Giulia De Lellis contro Andrea dopo il no : 'Ha scansato un fosso' : La scelta di Teresa Langella è stata trasmessa, in prima serata, in data venerdì 15 febbraio nel corso della puntata dello 'Speciale Uomini e Donne'. La giovane tronista casertana ha scelto il trentunenne Andrea Dal Corso che ha successivamente detto "no" alla ragazza. Si è trattata di una scelta molto criticata da parte del pubblico del trono classico del people show condotto da Maria De Filippi ed, in particolare, da tutti i grandi sostenitori ...

U&D anticipazioni - Lorenzo Riccardi dopo la lite farà la sua scelta : cosa svela la De Lellis : A Uomini e Donne Lorenzo Riccardi non ha ancora effettuato la sua scelta. Il tronista è ancora indeciso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, ma ad anticipare qualcosa è Giulia De Lellis, che ora si ...

Giulia De Lellis torna a parlare dell'esperianza a U&D : 'Mi fa pensare a cose belle' : Per Giulia De Lellis è tempo di ritornare di nuovo a Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che le ha dato popolarità e che le ha permesso di incontrare colui che per svariati anni è stato il suo fidanzato: Andrea Damante. In questi giorni Giulia è impegnata con le riprese delle scelte dei tronisti di Uomini e donne e rispondendo alle domande dei fan che sono arrivate su Instagram non ha potuto non tornare ...

Giulia De Lellis e Irama passano la notte assieme dopo Sanremo - lei poi scappa per U&D : Al centro del gossip di questo Festival di Sanremo 2019 vi sono sicuramente Giulia De Lellis e Irama, la coppia più chiacchierata e seguita di questa 69esima edizione. In molti in questi giorni si sono chiesti se la De Lellis fosse in Riviera per supportare il suo fidanzato: la sua assenza aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fosse aria di crisi, ma la verità è che le cose vanno a gonfie vele e ieri hanno anche trascorso la notte ...

Maria De Filippi sul serale di U&D : 'Gemma consigliera - Giulia De Lellis curerà i look'' : Il settimanale "Oggi" ha dedicato la sua ultima copertina a Maria De Filippi, in vista dell'imminente ritorno in prima serata di Uomini e Donne (il debutto è previsto per venerdì 15 febbraio). La conduttrice ha svelato per la prima volta cosa faranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel programma, ma si è anche sbilanciata sui dati di ascolto che si aspetta di ottenere contro Sanremo Young. La De Filippi svela: 'U&D al venerdì sera perché ...

Serale U&D - Raffaella Mennoia anticipa : 'Ospiti - sorprese - anche Giulia De Lellis' : Le anticipazioni sulla novità del trono classico di Uomini e donne (In versione Serale) continuano ad incuriosire tutti i fedeli telespettatori del programma i quali sono curiosi di scoprire ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate che verranno trasmesse di sera. Come già sappiamo, durante gli appuntamenti serali assisteremo alla scelta dei tronisti: precisamente alla scelta di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi. I due, infatti, si ...