Emiliano Sala | lacrime e commozione al funerale in Argentina

Funerali Emiliano Sala in Argentina : presenti delegazioni di Cardiff e Nantes : I Funerali di Emiliano Sala hanno avuto luogo a Progreso, nella città natale del calciatore che ha perso la vita nel canale della Manica I Funerali del calciatore argentino Emiliano Sala hanno avuto luogo nella sua città natale, a Progreso, Santa Fe, alla presenza dei rappresentanti del Cardiff City e del suo vecchio club il Nantes. Sala, 28 anni, è morto il 21 gennaio quando l’aereo privato monomotore che lo trasportava pilotato da David ...

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : 'lo amerò per sempre' : Era il suo sogno giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo ". " Quello che volevo era che lui tornasse. ha aggiunto la sportiva Ci sono un sacco di persone che mi chiedono solo cose ...

Caso Emiliano Sala - lite tra Nantes e Cardiff : “anomalia nel contratto” - battaglia legale per il pagamento del cartellino : Nantes e Cardiff stanno litigando in merito al trasferimento di Emiliano Sala, calciatore deceduto dopo la caduta del velivolo che l’avrebbe dovuto portare in Galles Nantes e Cardiff adesso litigano relativamente alla morte del povero Emiliano Sala. Il decesso dell’attaccante ha intristito l’intero mondo del calcio, ma adesso è giunto il momento di fare i conti per i due club ed il business sta prendendo dunque il ...

Emiliano Sala - minuto di silenzio in Champions ed Europa League : In tutte le partite di Champions League ed Europa League di questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio in onore di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto in un incidente aereo mentre ...

Morte Emiliano Sala - l’esito dell’autopsia : ferite a testa e torace : Morte Emiliano Sala – E’ sotto shock il mondo del calcio per la Morte dell’attaccante Emiliano Sala, l’ex Nantes è stato trovato senza vita all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. L’autopsia secondo il Wales online avrebbe confermato le cause della Morte: ferite alla testa e al torace a causare il decesso. Il corpo del pilota non è stato ancora ritrovato, la famiglia ha avviato ...