Napoli | col Torino è emergenza infortuni Mertens è in dubbio

Napoli - giallo nella base Nato : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Ascolti TV | Giovedì 14 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

Napoli - cioccolatini da Zurigo : 3-1 degli azzurri - ottavi ipotecati : Il Napoli ha la meglio sullo Zurigo: 3-1 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Risultati Europa League diretta live : gol Callejon - Napoli spettacolo : Risultati Europa League – Dopo le gare delle 18.55 che hanno visto il successo dell’Inter in trasferta e la sconfitta della Lazio contro il Siviglia, continua il programma valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, adesso in campo il Napoli contro lo Zurigo. La competizione è diventata fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti che punta ad alzare un trofeo in stagione, prima del match qualche ora ...

«Dammi subito la fede» - la banda del trapano mette a segno 50 colpi in un mese a Napoli : «Dammi subito la fede»: con la pistola giocattolo arricchita dalla punta di un trapano sfondano il finestrino dell?auto e si fanno consegnare il cerchietto d?oro. Se...

Napoli - si innamorano della stessa donna : lui accoltella il rivale in amore : Quello che doveva essere un San Valentino all'insegna dell'amore si è trasformato in un vero e proprio dramma che sarebbe potuto culminare con un omicidio se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Qualiano. San Valentino di sangue a Napoli: tentato accoltellamento nei confronti del rivale in amore Stando a quanto si apprende dalle prime ...

Napoli - De Laurentiis : "Grazie Hamsik - almeno 3 innesti col mercato d'estate" : Un saluto ad Hamsik e la prospettiva di una rivoluzione estiva sul mercato. Aurelio De Laurentiis da Zurigo volta pagina e guarda avanti. L'Europa League gli interessa, "vogliamo andare avanti", e fa ...

Terre dei fuochi - non più Napoli : è Roma la maglia nera dei roghi. Ma tra le province più colpite entra anche Milano : Per 25 anni Napoli, Roma e Palermo sono state le Terre dei fuochi d’Italia, le province in cui è stato necessario il maggior numero di interventi, in assoluto, per spegnere le fiamme che in un quarto di secolo hanno bruciato rifiuti di ogni sorta, ma anche impianti e discariche. anche se negli ultimi cinque anni la maglia nera è passata a Roma e Reggio Calabria è riuscita a prendere il posto del capoluogo campano fra le prime tre province. Basta ...

Napoli - trovata una colonia di blatte in un ospedale : la video denuncia : "Se tale tesi fosse verificata - spiega il consigliere - saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un ...