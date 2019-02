La nostra nuova rappresentazione della Via Lattea

La nostra Tv.it nuova fonte di Squid - l’app in voga tra i millennials : LaNostraTv.it tra le fonti di Squid , l’app di notizie che piace ai giovani In quest’epoca così frenetica dove le news viaggiano velocissime, e non sempre provengono da fonti sicure e attendibili, serviva un’applicazione che potesse aggregare le notizie più interessanti delle principali testate online. Ebbene, quest’app non è più un sogno inarrivabile, ma è diventata una solida realtà: si chiama Squid ed è disponibile ...

Mafia - blitz contro la nuova Cosa nostra : in manette l'erede di Riina : Cosa nostra si stava riorganizzando, ma le forze dell'ordine con un blitz portano in cella 46 persone. È il risultato dell'operazione "Cupola 2.0" scattata questa mattina all'alba in varie zone d'Italia contro persone accusate di far parte della Mafia siciliana. In manette è finito anche Settimo Mineo, 80enne palermitano che sarebbe stato designato come capo della Cupola mafiosa dopo la morte di Totò Riina, avvenuta nel novembre 2017.Le indagini ...