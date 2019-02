La Juventus batte il Sassuolo 3-0 e si riporta a + 11

ilnapolista

(Di domenica 10 febbraio 2019) Dybala in panchina Lail3-0 al Mapei Stadium e sia più undici sul Napoli che ieri ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina. Le reti sono state di Khedira nel primo tempo, poi di Cristiano Ronaldo e Emre Can nella ripresa. Emre Can ha segnato su assist di Ronaldo. Ilha giocato una buona partita, soprattutto nella prima parte, e ha poi avuto anche una chance con Berardi su errore di Szczesny. Ma la squadra di Allegri, come dice il punteggio, ha avuto la partita in pugno. Allegri non ha schierato Dybala che è rimasto in panchina. Per lui soltanto sette minuti più il recupero.Cristiano Ronaldo ha dedicato a Dybala il gol, facendo la sua stessa esultanza.L'articolo Lail3-0 e sia + 11 ilNapolista.